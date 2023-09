De vereniging voor zelfstandige pakketbezorgers BVPD gaat in hoger beroep in een zaak tegen PostNL omdat de organisatie het niet eens is met de tarieven van het post- en pakketbedrijf. „Van PostNL mag geëist worden dat ze als voormalig staatsbedrijf met extreme marktmacht zich maatschappelijk zorgvuldig opstelt en eerlijke tarieven hanteert”, laat advocaat Danny Snijders van de pakketbezorgers weten.