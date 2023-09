De politie heeft zondagmiddag 317 actievoerders aangehouden die snelweg A12 in Den Haag deels blokkeerden. Een van hen is aangehouden voor het afsteken van vuurwerk, meldt de politie. Klimaatdemonstranten gingen zondag rond het middaguur de A12 op, anderhalf uur later was de weg weer vrij. Er is deze keer geen waterwerper ingezet, zaterdag was dat wel het geval.