Alle asielzoekers die zich vrijdag in Ter Apel melden, kunnen worden opgevangen. Dat meldt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Vrijdag worden in totaal ruim 1900 mensen opgevangen in Ter Apel. Het COA zei eerder op de dag al te verwachten hen allemaal „een bed en onderdak” te kunnen geven. De woordvoerder zegt dat de verwachting is dat er zaterdag ook genoeg plekken zijn.