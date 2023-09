Heerma, Asscher en Weekers getuigen over fraudeaanpak

Voormalig CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma, oud-minister Lodewijk Asscher (tevens voormalig PvdA-leider) en voormalig staatssecretaris Frans Weekers worden volgende week gehoord door de parlementaire enquêtecommissie over hun rol in het fraudebeleid van de afgelopen jaren. Heerma wordt gehoord over de tijd dat hij zich namens het CDA met sociale zaken bezighield, Asscher over zijn tijd als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Weekers, die net als Asscher al eens eerder in de enquêtezaal moest verschijnen, was in de tijd van de Bulgarenfraude als staatssecretaris verantwoordelijk voor toeslagen.