Een flesje water is snel gekocht. Een bakje patat ook. Een jas bestellen via internet? Vijf muisklikken en het is geregeld. Razendsnelle bezorging aan huis van datzelfde kledingstuk vinden we meer dan normaal. Kosteloos terugsturen ook. De achterkant van deze consumptiedrang zou wel meer op de voorgrond mogen staan.