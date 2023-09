Bijna helft Kamer wil niet dat koning loonsverhoging krijgt

Net geen meerderheid, maar toch een flink aantal partijen in de Tweede Kamer wil dat koning Willem-Alexander afziet van zijn loonsverhoging van 55.000 euro per 2024. Een motie die daartoe oproept van PVV-leider Geert Wilders kreeg steun van coalitiepartij D66 en oppositiepartijen SP, Volt, DENK, Partij voor de Dieren, FVD, Groep Van Haga, JA21, BIJ1 en de zelfstandige Kamerleden Pieter Omtzigt en Nilufer Gündoğan. Samen is dat 71 van de 150 zetels.