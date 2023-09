Dagelijks komen er momenteel zo’n dertig tot vijftig alleenreizende asielkinderen aan in ons land. Hoewel nu sprake is van een piek, wijken deze cijfers niet af van de vooraf voorspelde aantallen, zegt Arja Oomkens, specialist kinderrechten van Unicef. De kinderrechtenorganisatie sloeg woensdagavond alarm vanwege een dreigend tekort aan bedden voor deze groep in het aanmeldcentrum in Ter Apel.