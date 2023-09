Het woord ‘regio’ wordt volgens Caroline van der Plas te weinig genoemd in de miljoenennota die op Prinsjesdag is gepresenteerd. De BBB-voorvrouw vindt dat tekenend voor hoe er in Den Haag wordt omgegaan met de regio. Voor de problemen in bijvoorbeeld Parkstad Limburg is amper oog, constateert ze. De zorg, politiecapaciteit en het onderwijs staan hier onder druk volgens de politica.