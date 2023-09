Koning Mohammed heeft woensdag aangekondigd dat de Marokkaanse regering over een periode van vijf jaar 120 miljard dirham (ruim 10 miljard euro) uittrekt voor de wederopbouw van het aardbevingsgebied, meldt persbureau MAP. In het totaalbedrag is het herstel van infrastructuur en huizen maar ook het herstel van de lokale economie in de getroffen gebieden opgenomen.