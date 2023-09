Het is „niet te accepteren” dat het kabinet niet meer doet tegen armoede en betalingsproblemen bij middeninkomens, vindt PvdD-leider Esther Ouwehand. Dat coalitiepartijen zich weifelend opstellen, is volgens haar onnodig. „Het kan allemaal dat je keuzes durft te maken.” Ze wil fossiele subsidies afschaffen, en de vrijgekomen miljarden steken in maatregelen waardoor mensen meer overhouden in hun portemonnee.