COA: druk in Ter Apel, maar vanavond voor iedereen een slaapplek

Het is druk bij het opvangcentrum voor asielzoekers in Ter Apel, maar komende nacht is er voor iedereen een slaapplek. „Iedereen is ondergebracht. Er hoeft vanavond niemand op stoelen of op de grond te slapen. Morgen weer een dag. Het blijft spannend.” Dat laat een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) weten in reactie op UNICEF Nederland. Die organisatie kreeg signalen dat er komende nacht niet voldoende bedden waren voor tientallen alleenreizende kinderen.