Longfonds: Olaf betekende veel voor mensen met zelfde ziekte

De fotograaf Erwin Olaf, die enkele weken na een longtransplantatie is overleden, heeft volgens het Longfonds veel betekend voor mensen die dezelfde longaandoening hebben. „Hij was een betrokken en bevlogen fotograaf. Hij maakte indrukwekkende zelfportretten over de ontwikkeling van zijn ziekte. Dat heeft geholpen om de aandoening bekender te maken bij het grote publiek. Het is heel fijn en heel dapper dat hij daar open over is geweest”, zegt een woordvoerster van de organisatie.