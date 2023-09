Op de A12 ter hoogte van het Gelderse Zevenaar is woensdagochtend een 49-jarige man uit Duitsland aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Toen de marechaussee zijn personenauto controleerde, bleek dat hij mensen vervoerde die geen identiteitsbewijs bij zich hadden en vertelden dat ze uit Syrië kwamen. In totaal zaten er vier mensen in de auto, van wie alleen de aangehouden bestuurder een Duitse verblijfsvergunning had.