De VVD is het ermee eens dat enkele honderden miljoenen euro aan besparingen op de ouderenzorg in 2024 „on hold” worden gezet, maar denkt dat er in de jaren daarna waarschijnlijk wel „lastige keuzes” moeten worden gemaakt. „Niet leuk, maar wel nodig om de verpleeghuiszorg in de toekomst overeind te houden”, zei fractievoorzitter Sophie Hermans tijdens het begrotingsdebat.