Bloomberg: CVC mogelijk in november naar Amsterdamse beurs

Investeringsbedrijf CVC Capital Partners gaat mogelijk in november al naar de Amsterdamse beurs. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. In augustus schreef de Britse zakenkrant Financial Times al dat de investeerder de plannen voor een beursnotering nieuw leven heeft ingeblazen en nog voor het einde van dit jaar naar het Damrak zou willen gaan. CVC is een van de grootste private investeringsbedrijven van Europa, met ongeveer 140 miljard euro aan bezittingen onder beheer.