Veel publiek bij zaak over in Spanje vastgezette Nederlander

Het is druk bij de rechtbank in Den Haag, waar woensdagochtend een kort geding plaatsvindt tegen de Staat van een Nederlandse man die bijna twee maanden heeft vastgezeten in Spanje om een terrorismeverdenking. Het vermoeden is dat hij, zonder het zelf te weten, onterecht op een zogeheten signaleringslijst is gekomen. Mede-aanspanner van de zaak Muslim Rights Watch Nederland riep mensen op de man „een hart onder de riem te komen steken”.