Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag vooral uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank zal vrijwel zeker een nieuwe pauze houden met zijn renteverhogingen. In juni besloot de Fed ook de reeks van verhogingen te onderbreken. Die pauze was echter van korte duur, want een maand later werd de rente voor de elfde keer verhoogd.