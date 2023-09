Milieuclub en kleine vissers eisen betere visserijcontroles

Een groep kleinschalige vissers en milieuorganisatie ClientEarth eisen woensdag voor de rechtbank in Den Haag betere controles op de Nederlandse visserij. Ze stellen dat de Nederlands Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) nalatig is en tekortschiet in het controleren van de hoeveelheden vis die aan land worden gebracht. Daardoor bestaat het risico dat „duizenden tonnen vis per jaar illegaal de Europese markt binnenkomen, terwijl dit serieuze risico’s voor overbevissing van bepaalde soorten met zich meebrengt.”