In de provincie Groningen zijn de afgelopen uren twee explosies geweest. Rond 02.30 uur ging er in de nacht van dinsdag op woensdag een explosief af bij een woning in Winschoten. Dinsdag rond 23.30 uur was het raak bij een bedrijfspand in Oude Pekela. Bij beide incidenten raakte niemand gewond. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht, meldt de politie.