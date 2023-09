Bestaanszekerheid is breder dan alleen zorgen over het maandelijkse inkomen, zegt CDA-leider Henri Bontenbal. „Dat gaat ook om toegang tot zorg, toegang tot werk, tot onderwijs”, zegt de christendemocraat tegen de pers in reactie op de troonrede, waarin de koning werken aan bestaanszekerheid een „permanente opdracht” noemt.