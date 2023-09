De troon waar koning Willem-Alexander op zit tijdens Prinsjesdag is vanaf half oktober te zien in Paleis Het Loo. De troon staat gewoonlijk in de Ridderzaal in Den Haag en wordt alleen op Prinsjesdag gebruikt. Nu het Binnenhof wordt gerenoveerd kon de troon volgens Het Loo eenmalig uitgeleend worden voor de tentoonstelling Kracht van de troon in het Apeldoornse paleis.