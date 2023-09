Chemische sector ‘blij’ dat kabinet inzet op industrie en klimaat

Het is verstandig dat het kabinet investeert in duurzame energie en infrastructuur om de klimaatdoelen te halen, waarbij het „stevig blijft inzetten” op industrie- en klimaatbeleid. Zo luidt de reactie van de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) op de troonrede. „Hiermee kan onze industrie blijven doorgaan om de producten die we dagelijks gebruiken, zoals schoon water, medicijnen en batterijen, op een duurzame manier te maken.”