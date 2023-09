AEX koerst af op licht lager begin, focus op Fed-vergadering

De AEX-index op het Damrak lijkt dinsdag licht lager te gaan beginnen, na de flinke verliesbeurt een dag eerder. Beleggers blijven voorzichtig in afwachting van het rentebesluit in de Verenigde Staten. De Amerikaanse Federal Reserve begint later op de dag aan zijn tweedaagse rentevergadering. Op de financiële markten wordt verwacht dat de Fed na afloop van die vergadering de rente ongewijzigd zal laten. Beleggers zijn dan ook vooral benieuwd wat Fed-voorzitter Jerome Powell zal gaan zeggen over eventuele toekomstige rentestappen.