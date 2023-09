De dagelijkse blokkades van de A12 vragen steeds meer van de agenten, zegt de gemeente Den Haag. „Het wordt steeds nijpender. We zeggen niet dat de grens al bereikt is, maar het moge duidelijk zijn dat de acties over de rug van vele agenten en hun vrije tijd gaan. De schaarste aan mensen is volop gaande, het is een paar keer heel spannend geweest”, zegt een woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen.