Het scheepvaartverkeer op de Zuid-Willemsvaart bij Veghel was maandag urenlang gestremd als gevolg van een ongeval met een autokraan. Die stond op een containerschip, maar iemand had vergeten het gevaarte omlaag te zetten. Daarop ramde de kraan rond 10.30 uur de Julian J. Ewellbrug van de A50, en viel in het water.