In Den Haag heeft de politie vier verdachten aangehouden voor de mishandeling van een man in de tram op 8 september. Het gaat om een vrouw van 19 jaar, een meisje van 17 en twee meisjes van 16 jaar oud. De 19-jarige verdachte is vrij. De drie anderen zitten ook niet meer vast, ze zijn voorgeleid en hun voorarrest is onder voorwaarden geschorst, meldt de politie maandag.