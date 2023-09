Oekraïne zegt stapsgewijs op te rukken in het zuiden en oosten van het land. Onderminister van Defensie Hanna Maliar meldt volgens staatsmedia dat een gebied van 2 vierkante kilometer is heroverd bij de oostelijke stad Bachmoet. De strijdkrachten zouden in het zuiden van Oekraïne een gebied van ruim 5 vierkante kilometer in handen hebben gekregen.