Beschadigde tankers in Straat van Kertsj bevatten 62.000 olievaten

Buitenland

De twee olietankers die tijdens een storm in moeilijkheden raakten in de Straat van Kertsj, hadden in totaal 62.000 vaten met olieproducten aan boord. Het is nog niet bekend hoeveel in zee terecht is gekomen. De zeestraat ligt tussen Rusland en het door Rusland bezette schiereiland de Krim. President Vladimir Poetin heeft opdracht gegeven een operatie te starten om de milieuschade te beperken.