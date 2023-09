Lijk gevonden in onderstel na vlucht van Amsterdam naar Istanbul

In het landingsgestel van een vliegtuig dat van Amsterdam naar Istanbul is gevlogen, is een lichaam aangetroffen. Details over de identiteit van de dode zijn nog onduidelijk. De Koninklijke Marechaussee zegt in samenwerking met de Turkse autoriteiten te onderzoeken of de persoon mogelijk in Nederland aan boord is gekomen en op dit moment geen nadere informatie te hebben. Zowel de Turkse politie als luchtvaartmaatschappij Turkish Airlines doet onderzoek.