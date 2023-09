De Chinese minister van Defensie is al weken niet in het openbaar verschenen. De Amerikaanse regering gaat ervan uit dat hij is ontslagen, meldt de Financial Times op basis van bronnen. Er zou een onderzoek zijn ingesteld naar Li Shangfu. In juli werd ook de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Qin Gang al plotseling ontslagen, evenals de militair die het commando voerde over het nucleaire arsenaal van China.