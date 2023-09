Een bulkcarrier heeft vrijdag de haven van Odesa verlaten. De 180 meter lange Puma vaart onder de vlag van de Kaaimaneilanden ten zuidoosten van de havenstad op de Zwarte Zee, is onder meer te zien op de site MarineTraffic. Het is niet duidelijk wat de lading of de bestemming is. Bulkcarriers vervoeren doorgaans onverpakte goederen zoals grote hoeveelheden graan, steenkool of cement.