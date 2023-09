Arnhem staat stil bij Slag om Arnhem en Operatie Market Garden

In Arnhem wordt vrijdag de Slag om Arnhem herdacht, die in september 1944 werd uitgevochten in de Gelderse hoofdstad. Vrijdagavond wordt in de Eusebiuskerk een herdenkingsdienst gehouden, gevolgd door een ceremonie met kransleggingen op het Airborneplein, waar zich ook het Airborne Monument bevindt. Met de zogeheten Airborne Luchtlandingen werd de geallieerde strijd om Arnhem tijdens de Tweede Wereldoorlog ingeluid.