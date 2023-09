Het Nederlandse team van Signi Zoekhonden dat actief is in Marokko na de zware aardbeving van afgelopen vrijdag, heeft zeker vijf lichamen opgespoord die onder het puin lagen. De honden sloegen aan op plekken waar mensen lagen en daarna is met een warmtecamera bevestigd dat ze niet meer in leven waren, vertelt Esther van Neerbos van Signi donderdag.