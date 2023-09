Helder: nu geen duidelijkheid over bezuinigingen op ouderenzorg

Minister Conny Helder (Langdurige Zorg) wil nog niet zeggen of de ingeboekte bezuinigingen van honderden miljoenen euro’s voor 2024 op de ouderenzorg van tafel zijn. Het ministerie zegt dat er 353 miljoen euro aan bezuinigingen is ingeboekt, terwijl de oppositie in de Tweede Kamer stelt dat het om zeker 425 miljoen euro gaat. Of de bezuinigingen worden verzacht of geschrapt, wordt pas duidelijk op Prinsjesdag, als de rijksbegroting wordt gepresenteerd. Veel oppositiepartijen willen helemaal af van de bezuinigingen, zeker nu het kabinet demissionair is.