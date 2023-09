Celstraffen voor aanslagplegers restaurants Den Haag en Rotterdam

De rechtbank in Dordrecht heeft donderdagmiddag Leon A. uit Rotterdam veroordeeld tot 3,5 jaar cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk. De 20-jarige man plaatste op 28 november vorig jaar een explosief bij restaurant Lobi BBQ aan de Hoefkade in Den Haag. Een dag daarvóór heeft hij een restaurant van diezelfde keten aan de Claes de Vrieselaan in Rotterdam beschoten. Zijn vriend Xavierno L. (20) uit Capelle aan den IJssel had volgens de rechter „een onmisbare rol” bij de aanslagen. Hij kreeg 2,5 jaar cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk.