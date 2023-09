Tilburger die vastzit in Spanje krijgt hulp van de ambassade

De Tilburger die vastzit in Spanje krijgt ondersteuning van ambassadepersoneel. De consulaire afdeling heeft ook contact met zijn familie en Spaanse advocaat. Dat laat demissionair justitieminister Dilan Yeşilgöz weten via haar woordvoerder, ook namens minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruins Slot. De man is naar eigen zeggen onterecht aangehouden op verdenking van terrorisme op basis van mogelijk onjuiste informatie uit Nederland. Daarom heeft hij de Staat voor de rechter gedaagd.