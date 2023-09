Limburg: pijnlijke situaties rond statushouders door traagheid

Het opvangen van statushouders gaat erg moeizaam in Limburg. Woensdagavond heeft Limburg samen met de elf andere provincies gesproken met demissionair minister Hugo de Jonge over de huisvesting van deze groep. De Limburgse gedeputeerde Elianne Demollin-Schneiders (bestuurlijk toezicht, BBB) heeft de minister uitgelegd dat de samenwerking tussen gemeenten en de organisaties die zich ontfermen over statushouders stroef verloopt. Ze noemt de situaties die ontstaan „erg pijnlijk”.