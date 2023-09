Gebruikers van de iPhone 12 lijken zich niet direct zorgen te hoeven maken over de hoeveelheid straling die hun Apple-telefoon uitzendt. Volgens het Kennisplatform Elektromagnetische Velden is het risico op gezondheidsschade namelijk „heel klein”. In Frankrijk worden de iPhones sinds woensdag uit de schappen gehaald, omdat de straling te hoog is volgens Europese normen.