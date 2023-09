Klimaatactivisten hebben woensdag voor de vijfde dag op rij het verkeer in de buurt van het Malieveld in Den Haag geblokkeerd. Enkele honderden aanhangers van Extinction Rebellion zaten op een weghelft van de A12. Daardoor kon het verkeer via de snelweg de stad in, maar niet uit. Inmiddels zijn alle actievoerders in bussen meegenomen door de politie. De weg is weer open.