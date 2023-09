Bij VDL Nedcar vallen per 1 november minder ontslagen dan de eerder aangekondigde 1800. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat veel werknemers vrijwillig vertrokken zijn, en met problemen in de productie waardoor extra handen nodig zijn, zei CNV-bestuurder Jeroen Bruinsma na berichtgeving in onder meer het Eindhovens Dagblad woensdag.