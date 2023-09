De zwaar gepantserde trein waarin de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un pleegt te reizen is al in Rusland aangekomen, meldt het Russische staatspersbureau RIA. Maandag bevestigde het Kremlin al dat Kim Rusland zou bezoeken op uitnodiging van de Russische president Vladimir Poetin en dat de twee leiders elkaar zullen ontmoeten in de oostelijke stad Vladivostok.