De jaarlijkse vergaderingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank vinden volgende maand gewoon plaats in het Marokkaanse Marrakech, ondanks de aardbeving in die regio. Dit melden lokale ambtenaren die betrokken zijn bij de voorbereidingen maandag. De vergaderingen horen bij de belangrijkste topconferenties in de financiële wereld, jaarlijks komen 10.000 mensen uit veel verschillende landen erop af.