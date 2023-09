VodafoneZiggo laat klanten gratis bellen naar Marokko wegens de aardbeving die dat land afgelopen weekend trof. Zo wil de telecomaanbieder mensen steunen die familie of andere naasten in dat land hebben. Het gratis mobiel bellen, mobiele data- en sms-verkeer geldt tot en met komende zaterdag en is ook voor klanten van hollandsnieuwe.