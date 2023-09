De Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland (IHHNL) heeft vijf vrijwilligers die in het aardbevingsgebied in Marokko humanitaire hulp verlenen. De vrijwilligers delen in het epicentrum, zo’n 80 kilometer ten zuidwesten van de stad Marrakech, onder meer water, voedsel en dekens uit, meldde voorzitter Ayhan Arslantas maandag.