Meerdere ondernemers in Nederland zijn begonnen met inzamelingsacties voor slachtoffers van de aardbeving in Marokko. De Amsterdamse bruidswinkel Siham Azouz en het Rotterdamse Atlas Beton zamelden met succes allerlei goederen in bij hun bedrijfslocaties. Wijnimporteur La Grand’ Halte uit Barendrecht staat een deel van zijn winst af.