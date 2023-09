Probleem met afbrokkelende vloeren scholen lijkt mee te vallen

Het probleem met een bepaald type vloer dat soms kan afbrokkelen en wordt gebruikt door honderden scholen lijkt vooralsnog mee te vallen, meldt minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) via zijn woordvoerder. In het voorjaar viel in Rotterdam een stuk beton boven op een tafel in een leeg klaslokaal. Daarop verzocht De Jonge gemeenten om scholen met hetzelfde vloersysteem een extra controle te laten uitvoeren. Hij heeft tot nu toe alleen meldingen ontvangen van kleine schade.