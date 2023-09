Het kabinet wil voor 500 miljoen euro een aandelenbelang nemen in netbeheerder Stedin. Dat melden de ministers Sigrid Kaag (Financiën) en Rob Jetten (Klimaat en Energie) aan de Tweede Kamer. Het bedrijf had om deze kapitaalstorting gevraagd om genoeg te kunnen blijven investeren in de noodzakelijke verzwaring van het elektriciteitsnet.