Loos alarm om pakketje voor Eindhovens politiebureau

De hulpdiensten hebben vrijdag rond de middag groot alarm geslagen na de vondst van een pakketje met een onbekende stof op een parkeerplaats bij het politiebureau aan de Michelangelolaan in Eindhoven. Twee agenten hadden het pakketje bekeken, waarbij een van hen prikkende ogen kreeg. Uit voorzorg werd de agent naar het naburige ziekenhuis gebracht, maar hij kon niet veel later weer terug aan het werk. De andere agent had volgens een woordvoerster van de politie geen klachten. De afzetting rond het pakketje werd na enkele uren opgeheven.