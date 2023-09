Een speciaal actieplan om beter onderbouwd een besluit te kunnen nemen over een uithuisplaatsing van een jongere, heeft vrijwel niets opgeleverd. Dit concludeert het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) na evaluatie van het actieplan. „De urgentie om die kwaliteit te verbeteren is er niet of nauwelijks minder op geworden”, concludeert het WODC.