Rutte: ‘ondenkbaar’ niet in te grijpen na signaal over Somaliërs

Toen Mark Rutte als staatssecretaris van Sociale Zaken aan gemeenten vroeg om specifiek Somalische Nederlanders te onderzoeken, kreeg hij dusdanig „massieve signalen” binnen over fraude, dat hij wel moest handelen. Dat zegt Rutte, inmiddels demissionair premier, in een verhoor over zijn fraudeaanpak. Het was volgens hem „ondenkbaar” om niet in te grijpen, vertelde hij de parlementaire enquêtecommissie die hem donderdag onder ede hoorde.